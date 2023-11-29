В ХАМАС заявили о желании продлить перемирие с Израилем

Член политбюро радикального движения Гази Хамад сообщил о готовности заключить всеобъемлющее или частичное соглашение

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС хочет продлить перемирие с Израилем в секторе Газа и использует для этого все имеющиеся у него козыри на переговорах. Об этом сообщил во вторник член политбюро ХАМАС Гази Хамад.

"Мы стремимся продлить перемирие, чтобы остановить агрессию раз и навсегда, используя имеющиеся у нас козыри", - приводит слова Хамада телеканал CNN. По его словам, ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом.

"Мы готовы заключить всеобъемлющее или частичное соглашение. Всеобъемлющее соглашение касается [освобождения] военных [пленных] в обмен на освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем, или это может быть частичное [соглашение], связанное с гражданскими лицами", - добавил Хамад.