СМИ: в результате ударов ВВС Израиля в секторе Газа разрушены более 50 тыс. жилых домов

По данным агентства Maan, бомбардировки и авиаудары привели к частичному сносу еще около 250 тыс. зданий

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Более 50 тыс. зданий в секторе Газа были полностью разрушены в результате ударов израильских ВВС. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на правительство палестинского анклава.

По его данным, бомбардировки и авиаудары "оккупационной [израильской] армии привели к полному разрушению более 50 тыс. единиц жилья и частичному сносу еще около 250 тыс. жилых домов".

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в секторе Газа уничтожено свыше 40% жилых домов, погибли свыше 12 тыс. мирных жителей и 5 тыс. детей. Он назвал ситуацию в регионе "катастрофической", указав также на недостаток воды, продуктов, медикаментов и энергии.