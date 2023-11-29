CNN: ХАМАС передало Израилю список шестой группы заложников, которых освободит 29 ноября

Число заложников не уточняется

НЬЮ-ЙОРК. 29 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС передало Израилю список шестой группы заложников. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.

Шестая группа заложников будет освобождена в среду. Источники пока не уточняют число заложников.

Ранее 28 ноября ХАМАС освободил пятую группу из 10 заложников.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.

Накануне пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что новая сделка с Израилем будет действовать на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.