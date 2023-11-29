Хакеры не получили данные о ракетах Японского аэрокосмического агентства

Генеральный секретарь токийского кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что начато детальное расследование при сотрудничестве специализированных организаций

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Хакеры не смогли получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе данным о спутниках и ракетах, после взлома серверов Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы получили сообщение (от JAXA - прим. ТАСС) о том, что эта сеть не обрабатывает конфиденциальную информацию, касающуюся управления ракетами и спутниками. Сейчас проводится детальное расследование при сотрудничестве соответствующих министерств и специализированных организаций", - сказал он.

По данным газеты Yomiuri, злоумышленники смогли получить доступ к внутренним серверам JAXA, где хранится, в частности, чувствительная информация, связанная с космическими разработками.

Несанкционированный доступ к серверам JAXA зафиксировало не само аэрокосмическое агентство, а японская полиция, которая и связалась с JAXA. По сведениям издания, впервые взлом произошел еще летом этого года, однако в японском аэрокосмическом агентстве его не заметили. JAXA планирует в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию и ликвидировать бреши в системах защиты своих серверов.

Последний раз крупной хакерской атаке JAXA подвергалась в 2016-2017 годах - в тот период большинство японских компаний оборонного сектора столкнулись с массированными кибернетическими атаками. Тогда японские правоохранительные органы установили, что злоумышленники действовали с территории КНР.