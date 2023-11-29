Министр нацбезопасности Израиля призвал к возобновлению войны против ХАМАС

Итамар Бен-Гвир считает, что прекращение военных действий будет означать раскол правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с угрозой расколоть коалиционное правительство, если боевые действия против палестинской радикальной группировки ХАМАС не будут возобновлены. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

"Прекращение войны равно раскол правительства", - говорится в заявлении Бен-Гвира, представляющего ультраправую партию "Оцма Ехудит", которая имеет шесть мест в парламентской коалиции и три портфеля в кабинете министров, состоящем из 38 членов.

На прошлой неделе Бен-Гвир и два других министра от его партии выступили против соглашения с ХАМАС об обмене заложников, захваченных во время нападения представителей радикального движения на Израиль 7 октября, в обмен на четырехдневное прекращение огня в Газе, освобождение палестинских заключенных и увеличение гуманитарной помощи анклаву.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководители израильских служб безопасности настаивают на том, что боевые действия в Газе возобновятся после временного перемирия, поскольку Израиль преследует свои двойные цели: возвращение заложников и свержение ХАМАС.