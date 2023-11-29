Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

По словам главы МИД Венгрии, "союзники ясно дали понять, что в нынешних обстоятельствах не может быть и речи" о том, чтобы страна стала членом альянса

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО согласны в том, что Украина не будет принята в состав этой организации в 2024 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в двухдневном совещании с коллегами из государств Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Союзники ясно дали понять, что в нынешних обстоятельствах не может быть и речи о том, чтобы Украина стала членом НАТО. Поэтому сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите, несмотря на то, что на своем следующем саммите, который пройдет в Вашингтоне, НАТО будет отмечать 75-летие", - сказал глава МИД по итогам совещания альянса и заседания Совета НАТО - Украина на уровне министров иностранных дел. Беседа Сийярто с венгерскими журналистами транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).