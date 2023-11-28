Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали

Генеральный секретарь альянса напомнил, что союзники обязались выделить €500 млн на удовлетворение важнейших потребностей Киева, включая топливо, медицинское оборудование, средства разминирования и понтонные мосты

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но, когда это может произойти, пока не уточняет.

"Будущее Украины - в НАТО", - заявил он в интервью интернет-изданию Index в преддверии начинающейся в Брюсселе двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов альянса. "Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству", - сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что лидеры НАТО "приняли решение пригласить Украину к вступлению [в альянс], когда будут выполнены все условия и союзники согласятся".

Столтенберг напомнил, что "на саммите НАТО в Вильнюсе в этом году союзники согласовали многолетнюю программу помощи Украине в переходе от советской эпохи к оборудованию и стандартам НАТО, а также к оперативной совместимости армий". "К настоящему времени союзники обязались выделить €500 млн на удовлетворение важнейших потребностей [Киева], включая топливо, медицинское оборудование, средства разминирования и понтонные мосты", - уточнил он.

"Мы обновили наши политические отношения, создав новый Совет НАТО - Украина, являющийся платформой для управления кризисами и принятия решений, где мы на равных рассматриваем общие проблемы безопасности. Союзники также договорились исключить План действий по членству из процесса вступления Украины в НАТО, превратив двухэтапный процесс в одноэтапный", - указал Столтенберг.

Первое заседание Совета Украина - НАТО на уровне глав дипведомств пройдет 29 ноября в Брюсселе.