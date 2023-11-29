Египет принял на лечение почти 600 раненых палестинцев из Газы

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван сообщил, что также в стране находятся около 320 сопровождающих их лиц

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Египетские власти приняли на лечение около 600 палестинцев, получивших ранения в результате обстрелов и бомбардировок израильскими силами сектора Газа. Такие данные привел глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

"До настоящего времени Египет принял для лечения в своих больницах 575 раненых жителей Газы, а также около 320 сопровождающих их лиц", - отметил Рашван, слова которого приводятся на официальном сайте государственной информационной службы.

Он указал, что до утра 29 ноября границу между палестинским анклавом и Египтом через контрольно-пропускной пункт "Рафах" "пересек 8 691 иностранец с двойным гражданством, а также 1 258 египтян, находившихся в секторе". За последние несколько дней, добавил Рашван, в сектор въехали 420 палестинцев, находившихся на египетской территории.

Кроме того, по словам главы египетской госинформслужбы, с 21 октября, то есть с начала процесса доставки гуманитарных грузов в Газу, до настоящего времени в палестинский анклав въехали 2 670 грузовиков с помощью. За этот период в анклав доставлено почти 3 тыс. тонн медицинских препаратов и лекарств, около 12 тыс. тонн продовольствия и более 9 тыс. тонн питьевой воды.

Ранее Рашван сообщал, что в рамках договоренностей о перемирии из Египта в палестинский анклав будут ежедневно поступать 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре цистерны с газом. Он добавил, что с момента вступления в силу соглашения между сторонами конфликта в сектор будут въезжать 200 машин с продовольствием, водой и медикаментами.

Соглашение о перемирии в палестинском анклаве начало действовать 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск).