В Вильнюсе прошла акция в поддержку Палестины

В ней приняли участие около 100 человек

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Акция в поддержку Палестины была проведена в Вильнюсе. На нее собрались около 100 человек.

Протестующие с флагами Палестины и плакатами, призывающими прекратить геноцид в отношении народа Палестины, прошли несколько сотен метров главным проспектом столицы от Кафедральной площади до площади имени Винцаса Кудирки, где провели митинг.

"Своей акцией мы хотим послать весть, что военным преступлениям и преступлениям против человечности не должно быть места в современном мире. Это, к сожалению, происходит в Палестине с момента появления Государства Израиль", - заявил журналистам один из инициаторов акции Андрюс Мажейка.

В противовес акции в поддержку Палестины у проспекта находились группы людей с флагами Израиля.