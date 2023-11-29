Турция определила три района в Газе для развертывания полевых госпиталей

Глава Минздрава республики Фахретин Коджа отметил, что госпитали планируется разместить, в частности, недалеко от КПП "Рафах"

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Минздрава Турции Фахретин Коджа сообщил, что турецкие специалисты посетили сектор Газа и определили три потенциальных района, где можно развернуть полевые госпитали. Об этом он сказал журналистам по прибытии в Турцию новой группы пациентов из Газы.

"Большая часть 23 пациентов, прибывших сегодня, - это дети и подростки, в том числе семимесячный ребенок. Бригада наших медиков и специалистов вчера была в Египте, а также провела работу в секторе Газа. Там определено три региона, где мы развернем наши полевые госпитали. В ближайшие дни мы решим, где именно их ставить. Они будут внутри сектора", - сказал он.

Коджа отметил, что госпитали планируется разместить "в безопасных районах, в частности, недалеко от КПП "Рафах". "Мы ведем тесную координационную работу с Египтом и Израилем. Мы им сообщили, что рассматриваем именно безопасные регионы. Они определены, и там проведены необходимые исследования", - сказал он.

По его словам, на начальном этапе Турция планирует оказывать медпомощь палестинцам на месте, для чего и необходимы госпитали. Между тем работа по эвакуации пострадавших и нуждающихся в медпомощи жителей Газы продолжается и в ближайшие дни возможна доставка новых групп пациентов в Турцию.