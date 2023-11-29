Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложниц в секторе Газа

Ожидается освобождение еще 10 израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израильские военные получили от Красного Креста подтверждение того, что его сотрудники приняли двух освобожденных из сектора Газа заложниц, которые уже движутся в сторону Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По данным, полученным от Красного Креста, две освобожденные заложницы уже на пути к израильской территории. Ожидается освобождение еще 10 израильтян", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что их освобождение "является дополнением к списку заложников, которых планируется освободить сегодня". В свою очередь 12-й канал израильского телевидения сообщает, что речь идет о двух израильтянках, имеющих российское гражданство.

Также в пресс-службе заявили, что заложницы доставлены сотрудниками Международного комитета Красного Креста в Египет и вскоре направятся на израильскую территорию. "Некоторое время назад представители Красного Креста передали двух израильских заложниц в Египет. Освобожденные заложницы в настоящий момент движутся в Израиль через Египет к месту встречи с нашими военнослужащими в [израильском контрольно-пропускном пункте] "Керем-Шалом". Сотрудники служб безопасности проверят личности освобожденных заложниц на месте встречи", - говорится в заявлении.

Ранее в среду представители палестинского движения ХАМАС заявили об освобождении двух заложниц, имеющих российское гражданство, и их передаче сотрудникам Красного Креста. В ХАМАС подчеркнули, что это было сделано "в ответ на усилия президента России" Владимира Путина.