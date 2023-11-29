СМИ: шестую группу освобожденных в Газе заложников доставили на КПП "Рафах"

По сведениям телеканала Extra News, египетские медики оказывают помощь некоторым из бывших заложников

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Шестая группа освобожденных заложников, находившихся в руках у радикалов из палестинского движения ХАМАС, доставлена на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа. Об этом сообщил телеканал Extra News.

По его данным, египетские медики оказывают помощь некоторым из бывших заложников, отпущенных в соответствии с соглашением с Израилем об обмене на палестинских заключенных.

Ранее представители ХАМАС заявили об освобождении двух заложниц, имеющих гражданство РФ, и их передаче сотрудникам Международного комитета Красного Креста. В ХАМАС подчеркнули, что это было сделано "в ответ на усилия президента России" Владимира Путина. Две заложницы уже прибыли из сектора Газа через Египет на территорию Израиля, где их встретили военные и сотрудники спецслужб.