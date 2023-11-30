Axios: Байден заявил Нетаньяху о встревоженности приготовлениями Израиля на юге Газы

По данным портала, премьер-министр Израиля довел до сведения американского лидера свою позицию, заключающуюся в том, что операция в анклаве необходима для уничтожения ХАМАС

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху об обеспокоенности, вызванной его военными приготовлениями в отношении южной части сектора Газа. Об этом сообщил в среду американский интернет-портал Axios.

Ссылаясь на двух неназванных должностных лиц США, он уточнил, что американский лидер выразил эту встревоженность в состоявшемся 26 ноября телефонном разговоре с израильским коллегой. "По свидетельству американских официальных лиц, Байден заявил Нетаньяху, что Израиль не может повторять в южной части анклава, поскольку там сейчас находятся миллионы палестинцев, то, как действовал на севере Газы, включая масштабное наступление при участии трех <...> дивизий", - говорится в публикации.

В свою очередь, Нетаньяху довел до сведения Байдена свою позицию, заключающуюся в том, что "операция на юге необходима для достижения цели Израиля" - уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, отмечает Axios. По мнению премьера, общественность Израиля не примет "остановки сейчас военной операции" в секторе Газа, указывается в статье.

Кроме того, в ней излагаются сведения о том, что Байден высказался в воскресной беседе с Нетаньяху за то, чтобы США и Израиль более активно обсуждали планы любых возможных военных операций еврейского государства на юге анклава до того, как те будут реализованы. "Один из [упомянутых выше] американских чиновников заявил, что Нетаньяху согласился [на это]", - пишет портал.