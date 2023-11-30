Politico: ситуация на польской границе свидетельствует о проблемах интеграции Украины в ЕС

По данным газеты, польские дальнобойщики и фермеры недовольны "дешевыми конкурентами"

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Ситуация с грузовиками на польской границе свидетельствует о напряженности в вопросе интеграции Украины в ЕС. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По ее оценкам, блокада границы стала серьезным кризисом, который "дает горькое представление о будущих проблемах интеграции Украины с ее огромным сельскохозяйственным сектором и дешевой, но хорошо образованной рабочей силой в общую систему ЕС". Издание отмечает, что торговые потоки через польскую границу необходимы для поддержания экономики Украины во время боевых действий, но польские дальнобойщики считают украинских водителей "дешевыми конкурентами, которые ущемляют их бизнес". К ним присоединились польские фермеры, "возмущенные тем, что украинский импорт зерна наносит им ущерб, снижая внутренние цены", добавляет газета.

Politico пишет, что к требованиям польских водителей относится отмена льготного режима ЕС, позволяющего украинским перевозчикам с начала СВО доставлять грузы из страны в любую точку сообщества почти без формальностей. По словам главы сети украинских магазинов медицинской техники Алексея Давыденко, украинский бизнес допустил ошибку, выбрав опору на Варшаву. "Мы перенесли свой бизнес, мы теперь платим в Польше налоги и логистические сборы, которые раньше платили на Украине. Мы думали, что прикрыли свои тылы", - пояснил он.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. По данным Госпогранслужбы Украины от 24 ноября, в очереди на въезд на Украину стояло около 3,7 тыс. грузовиков.