Каир считает, что дипломатия должна добиться полного прекращения огня в Газе

Посол Египта в РФ Назих Нагари заявил, что гуманитарная помощь является частью более масштабного достижения дипломатии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Египет считает, что дипломатия должна добиться полного прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС посол Египта в РФ Назих Нагари.

"Цель состоит в достижении полного прекращения огня [в Газе], - отметил он. - И гуманитарная помощь является частью более масштабного достижения дипломатии".

Посол указал, что во время временного перемирия было легче доставлять гуманитарную помощь в анклав. "Но гуманитарная помощь - это не единственная цель. Мы предоставляем гуманитарную помощь только для облегчения страданий людей. Но в ситуации, когда вы доставляете гуманитарную помощь людям, которые могут погибнуть на следующее утро, это не является [главной] целью".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Срок истекал в четверг, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Армия обороны Израиля сообщила в четверг о продлении перемирия в секторе Газа менее чем за 20 минут до истечения срока последней договоренности о прекращении огня.