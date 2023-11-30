В Риме сообщили, что итальянский плавучий госпиталь для Газы пришвартуется в Египте

ВМС Vulcano оснащен медоборудованием и операционными

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Итальянский корабль ВМС Vulcano, оснащенный медоборудованием и операционными, 3 декабря пришвартуется в порту Эль-Ариш в Египте. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Италии Джорджи Мелони.

"Госпитальный корабль ВМС Vulcano, как ожидается, в ближайшие несколько дней (3 декабря) пришвартуется в порту Эль-Ариш в Египте, в частности для оказания медицинской помощи несовершеннолетним, получившим ранения в секторе Газа. Предусматривается, что на корабле будут работать педиатры из других стран, в том числе из Катара, а также специалисты гуманитарных организаций", - говорится в заявлении. Кроме того, по соглашению с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) планируется направить итальянских педиатров из передовых больниц республики, чтобы помочь местным врачам в уходе за многочисленными несовершеннолетними пациентами, переведенными в ОАЭ в последние дни из сектора Газа. Как уточняется, первая бригада врачей прибудет 30 ноября в Дубай бортом премьер-министра, которая отправилась на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"С самого первого дня Италия активно отправляла гуманитарную помощь гражданскому населению Газы. По согласованию с основными партнерами в регионе и по согласованию с Израилем Италия направила два рейса гуманитарных грузов с базы материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи", - напомнили в пресс-службе.