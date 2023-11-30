СМИ: ХАМАС и Израиль могут продлить перемирие на 1 декабря

По данным телеканала Al Hadath, 10 израильских заложниц могут освободить 1 декабря в обмен на освобождение из израильских тюрем 30 палестинских женщин

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль могут продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа на пятницу, 1 декабря. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По его сведениям, 10 израильских заложниц могут быть освобождены в пятницу в обмен на освобождение из израильских тюрем 30 палестинских женщин.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника должны освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве менее чем за 20 минут до истечения срока прекращении огня. Как сообщил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, Египет и Катар прилагают усилия для того, чтобы продлить перемирие в секторе Газа еще на два дня и освободить большее число заложников и заключенных.