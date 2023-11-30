Эксперт: смерть Киссинджера знаменует окончание эпохи китайско-американского сближения

Профессор Университета Джонcа Хопкинса Дэвид Арасе подчеркнул, что, даже покинув госслужбу, дипломат оставался "ключевым посредником и поддерживал открытыми китайско-американские каналы связи"

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера знаменует собой окончание эпохи китайско-американского сближения и дружеского сотрудничества. Дипломат всегда советовал руководству дипломатические решения проблем, но сегодня лидеры не хотят слушать его советы. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал профессор Университета Джонcа Хопкинса (штат Мэриленд), эксперт в области международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Арасе.

"Его смерть знаменует собой окончание исторической эпохи китайско-американского сближения и дружеского сотрудничества, которая положила конец международной изоляции Китая во время холодной войны в 1972 году <...>. Сегодня мы вступили в новую эпоху стратегического соперничества и милитаризации. Киссинджер всегда советовал <...> дипломатические решения проблем между крупными державами, но лидеры крупных держав сегодня больше не в настроении его слушать", - отметил Арасе.

Профессор подчеркнул, что, даже покинув госслужбу, Киссинджер оставался "ключевым посредником и поддерживал открытыми китайско-американские каналы связи". "Он давал мудрые советы, которые ценили обе стороны. У него был личный интерес в этом как для защиты наследия визита Никсона в Китай в 1972 году, так и для продвижения своего собственного консалтингового бизнеса, но он также служил общественным интересам в сглаживании трудных периодов в китайско-американских отношениях на протяжении многих лет", - заключил Арасе.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что усилия Киссинджера по выстраиванию конструктивных отношений между Вашингтоном и Пекином будут помнить всегда. В МИД Китая также отметили, что Киссинджер посетил страну более ста раз и внес исторический вклад в нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином.

О роли Киссинджера в отношениях США и КНР

Президент США Ричард Никсон назначил Киссинджера руководителем Совета национальной безопасности в 1969 году, этот пост он занимал до ноября 1975 года. С сентября 1973 года Киссинджер был также госсекретарем. Все эти годы он играл ведущую роль во внешней политике США - с его именем связаны многие дипломатические шаги, в том числе инициатива проведения политики разрядки, результатом которой стало значительное ослабление напряжения в советско-американских отношениях и снижение накала противостояния социалистических и капиталистических стран. В частности, он принимал активное участие в подготовке встречи Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна в 1972 году, констатировавшей сближение США с Китаем.

В июле 2023 г. Киссинджер, в мае того же года отпраздновавший 100-летний юбилей, приехал в Китай и провел серию встреч с руководством страны. 18 июля его принял глава Минобороны КНР Ли Шанфу, 19 июля - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, 20 июля - председатель КНР Си Цзиньпин. Киссинджер заявлял, что, "как показывает история, США и Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противникам", что "поддержание стабильных отношений между Пекином и Вашингтоном влияет на стабильность и благополучие людей во всем мире". Председатель КНР отметил вклад Киссинджера в процесс нормализации отношений Китая и США, "который не только принес пользу двум странам, но и изменил мир", и назвал американского политика "старым другом" Китая. Госдепартамент США заявил, что Киссинджер приехал по собственной инициативе, не от имени американских властей.

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет.