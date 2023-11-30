Министр обороны Израиля заявил о планах продолжать бои в Газе

Йоав Галант также поблагодарил США и их президента Джо Байдена за поддержку и содействие, которые они оказывают Израилю в условиях обострения ситуации в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Израиль намерен продолжать боевые действия в секторе Газа до полного разгрома вооруженных формирований, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС, даже если это займет длительное время. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с визитом в Тель-Авив.

"Спасибо, что вы здесь в разгар войны - справедливой войны за будущее еврейского народа и будущее Израиля. Мы очень ценим вашу личную приверженность этой справедливой войне и намерены сражаться с ХАМАС, пока не возьмем верх вне зависимости от того, как долго это продлится. Это справедливая война, это война за победу над ХАМАС - ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС) в Газе, и это война за то, чтобы вернуть всех заложников домой, как долго это бы ни продолжалось", - сказал по-английски министр, слова которого распространила пресс-служба Минобороны.

Затем Галант выступил с коротким заявлением и на иврите, поблагодарив США и их президента Джо Байдена за поддержку и содействие, которые они оказывают Израилю в условиях текущего обострения ситуации в регионе. "Мы знаем, что в смысле целей операции [в секторе Газа] мы едины с США, и мы высоко ценим это", - добавил израильский министр.