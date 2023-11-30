Блинкен заявил, что обсудил с Аббасом необходимость реформ палестинской администрации

Госсекретарь США пояснил, что необходимы изменения в сфере борьбы с коррупцией и укрепления гражданского общества

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил на встрече с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом необходимость реформ Палестинской национальной администрации.

"Мы говорили об этом, и у меня была сегодня возможность обсудить с президентом Аббасом необходимость реформирования, обновления палестинской администрации таким образом, чтобы она могла максимально эффективно отвечать на запросы палестинского народа и работать на его благо", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль. По его словам, речь идет о необходимости реформ в сфере борьбы с коррупцией, укрепления гражданского общества, поддержки свободы печати и СМИ.