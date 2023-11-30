США ждут от Израиля мер по пресечению насилия в отношении жителей Западного берега Иордана

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уточнил, что Вашингтон также рассматривает собственные меры

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ждет от израильских властей дополнительных шагов по пресечению насилия на Западном берегу реки Иордан в отношении палестинцев, рассматривает свои меры. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль.

Отвечая на вопрос о резком всплеске насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу Иордана и возможных мерах Вашингтона в связи с этим, он подчеркнул: "Что касается насилия, то я могу сказать, что мы ждем от израильского правительства дополнительных шагов, чтобы пресечь его". "В то же время мы рассматриваем наши собственные меры", - добавил глава американской дипломатии.