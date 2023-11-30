Пентагон сообщил об отсутствии военных контактов между КНР и США на высоком уровне

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Контактов США и Китая по военной линии на высоком уровне, о возобновлении которых договорились лидеры двух стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, еще не было. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.
"Мне пока не о чем объявить. Конечно же, мы приветствуем диалог. И, как вы слышали, президент [США Джо Байден] объявил в Сан-Франциско, что контакты по военной линии возобновятся", - сказала она. Сингх также отметила, что глава Пентагона Ллойд Остин пока не может провести переговоры с министром обороны КНР, поскольку Пекин еще не назначил никого на эту должность. "Но мы, естественно, выступаем за военные контакты как на самом высоком уровне между министрами, так и на более низких уровнях", - добавила представитель Пентагона.
В октябре Ли Шанфу был снят с поста главы оборонного ведомства КНР. Новый министр пока не был назначен на эту должность.
15 ноября Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Переговоры, продлившиеся четыре часа, стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.
Лидеры договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, а также договорились запустить межправительственный диалог по продвижению китайско-американских проектов в области искусственного интеллекта. Стороны также условились расширять двустороннее сотрудничество в сфере туризма и образования и в рамках совместных программ по борьбе с наркотиками.