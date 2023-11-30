Пентагон сообщил об отсутствии военных контактов между КНР и США на высоком уровне

По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пока не может провести переговоры по этому вопросу со своим китайским коллегой, поскольку Пекин еще не назначил никого на эту должность

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Контактов США и Китая по военной линии на высоком уровне, о возобновлении которых договорились лидеры двух стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, еще не было. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Мне пока не о чем объявить. Конечно же, мы приветствуем диалог. И, как вы слышали, президент [США Джо Байден] объявил в Сан-Франциско, что контакты по военной линии возобновятся", - сказала она. Сингх также отметила, что глава Пентагона Ллойд Остин пока не может провести переговоры с министром обороны КНР, поскольку Пекин еще не назначил никого на эту должность. "Но мы, естественно, выступаем за военные контакты как на самом высоком уровне между министрами, так и на более низких уровнях", - добавила представитель Пентагона.

В октябре Ли Шанфу был снят с поста главы оборонного ведомства КНР. Новый министр пока не был назначен на эту должность.

15 ноября Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Переговоры, продлившиеся четыре часа, стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.

Лидеры договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, а также договорились запустить межправительственный диалог по продвижению китайско-американских проектов в области искусственного интеллекта. Стороны также условились расширять двустороннее сотрудничество в сфере туризма и образования и в рамках совместных программ по борьбе с наркотиками.