ЦАХАЛ сообщил, что шесть израильских заложников переданы Красному Кресту

Они покинули Газу и направились в сторону израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские военные получили от Международного комитета Красного Креста подтверждение того, что шесть израильских заложников в секторе Газа переданы его сотрудникам движением ХАМАС и направляются в сторону Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Согласно информации, полученной от Красного Креста, шесть израильских заложников находятся в пути по направлению к израильской территории", - говорится в сообщении.

Армия обороны позднее подтвердила, что освобожденные прибыли на территорию Египта и направляются к контрольно-пропускному пункту "Керем-Шалом" на территории Израиля, где их встретят военные. "Сотрудники служб безопасности проверят личности похищенных на месте встречи", - добавили в армии.

В четверг в секторе Газа были освобождены еще два заложника, они уже вернулись на родину. По данным канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это израильтянки Мия Шем (22 года) и Амит Сусана (40 лет).