NYT: отношение США к Газе показало избирательный подход к международному праву

Бывший заместитель помощника 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы по национальной безопасности Бен Роудс подчеркнул, что сегодня во всем мире наблюдается возрождение автократии и этнонационализма

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. США, поддержав Израиль в конфликте в секторе Газа, показали всему миру свой избирательный подход к соблюдению международного права. Такое мнение выразил в четверг в статье для газеты The New York Times Бен Роудс, бывший заместитель помощника 44-го президента США Барака Обамы по национальной безопасности.

"В секторе Газа Соединенные Штаты поддержали израильскую военную операцию, в результате которой погибли мирные жители. Это еще раз показало большей части мира, что мы избирательно подходим к соблюдению международного права и норм <...>. Вот куда может привести цинизм", - написал Роудс. Он подчеркнул, что сегодня во всем мире наблюдается возрождение автократии и этнонационализма.

"Политика и геополитика стали игрой с нулевой суммой. В таком мире право на стороне сильного", - заключил Роудс.

Ранее газета The New York Times отмечала, что Вашингтон оказался в трудном положении из-за того, что поддерживает Израиль, когда мировая общественность потрясена гибелью гражданского населения в секторе Газа. Телеканал NBC News со ссылкой на источники также информировал, что США опасаются, что могут оказаться в изоляции из-за критики со стороны международного сообщества их позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке.