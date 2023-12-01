Байден признал, что часто сильно расходился во взглядах с Киссинджером

При этом президент США отметил "острый ум и глубокий стратегический подход" бывшего госсекретаря

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и бывший госсекретарь Генри Киссинджер очень часто расходились во мнениях по разным вопросам. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом.

Байден рассказал, что был сенатором, когда впервые встретил Киссинджера на брифинге о положении дел в мире для членов верхней палаты Конгресса. "На протяжении всей нашей карьеры мы часто расходились во мнениях. И часто сильно. Но с того первого брифинга стали очевидны его острый ум и глубокий стратегический подход", - отметил президент. Он напомнил, что Киссинджер "после ухода из правительства продолжал делиться своими взглядами и идеями в ходе важнейших политических обсуждений на протяжении многих поколений".

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила о смерти Киссинджера. 27 мая 2023 года американскому политическому и государственному деятелю исполнилось 100 лет.