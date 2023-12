Всемирный банк предоставил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии

Они выделяются на поддержку 29 программ соцпомощи наиболее уязвимому населению страны

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы ВБ.

Как следует из документа, средства выделяются на поддержку 29 программ социальной помощи "наиболее уязвимому населению Украины" по проекту в сфере социальной защиты Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE). В финучреждении подчеркнули, что кредит в размере $1,2 млрд дается под гарантии правительства Японии в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine) и "является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году".

В документе подчеркивается, что средства пойдут на поддержку "людей с ограниченными возможностями, сирот, детей, находящихся под опекой, приемных семей, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми". Как следует из заявления, проект INSPIRE также нацелен на поддержку реформ в социальной сфере, проводимых украинскими властями.

На сегодняшний день ВБ "мобилизовал более $38 млрд на экстренную финансовую поддержку Украины", отмечается в документе. В эту сумму входят "обязательства и обещания" таких стран-доноров, как США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Исландия, Ирландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.