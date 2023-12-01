WSJ: Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия

Ожидается, что ХАМАС освободит еще 10 заложников, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия на восьмой день. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские официальные лица.

В рамках перемирия будут освобождены еще 10 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в основном это будут женщины и дети.

Издание отмечает, что, как только Израиль "исчерпает все усилия по освобождению заложников", он возобновит военную кампанию в анклаве и будет ее продолжать, пока не уничтожит ХАМАС.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (также до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября было объявлено о продлении перемирия еще на один день.