1 декабря, 07:30
Палестино-израильский конфликт

СМИ: число жертв в Газе после возобновления ударов Израиля возросло до 15

По данным Al Arabiya, девять из них погибли при бомбардировке лагеря беженцев Магази в центральной части анклава

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Число палестинцев, которые погибли в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его данным, по меньшей мере девять из них погибли при бомбардировке лагеря беженцев Магази в центральной части анклава. Ударам подверглись районы на севере, в центре и на юге сектора Газа.

Ранее телеканал Al Jazeera проинформировал о шести погибших: четверо стали жертвами ударов по городу Рафах на юге анклава, еще двое погибли в Магази.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. 

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