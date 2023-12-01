СМИ: число жертв в Газе после возобновления ударов Израиля возросло до 15

По данным Al Arabiya, девять из них погибли при бомбардировке лагеря беженцев Магази в центральной части анклава

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Число палестинцев, которые погибли в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, по меньшей мере девять из них погибли при бомбардировке лагеря беженцев Магази в центральной части анклава. Ударам подверглись районы на севере, в центре и на юге сектора Газа.

Ранее телеканал Al Jazeera проинформировал о шести погибших: четверо стали жертвами ударов по городу Рафах на юге анклава, еще двое погибли в Магази.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.