СМИ: "Рафах" откроется только для переправки раненых и больных после окончания перемирия

Контрольно-пропускной пункт находится на границе палестинского сектора и Египта

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе палестинского сектора и Египта после окончания перемирия будет открыт только для переправки раненых и больных. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя палестинских властей.

"После завершения перемирия КПП "Рафах" будет работать только для переправки раненых и больных", - сказал он.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем.