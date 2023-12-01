Премьер Грузии сообщил главе Евросовета о проведенных в стране реформах

Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия ожидает положительного решения Евросовета о присвоении ей статуса кандидата в члены ЕС

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае рассказал о проведенных в стране реформах для получения статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Премьер-министр Грузии предоставил председателю Европейского совета информацию об осуществленных Грузией реформах на пути евроинтеграции. Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия продолжает успешно начатый процесс выполнения рекомендаций Евросоюза. У властей есть конкретное видение каждой реформы, прописан соответствующий план действий, сроки исполнения, и в этом процессе власти работают в координации с представителями ЕС", - говорится в сообщении.

Гарибашвили отметил на встрече, что Грузия ожидает положительного решения Евросовета о присвоении стране статуса кандидата после рекомендации Еврокомиссии.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах.