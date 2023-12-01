Reuters: ЕС будет трудно согласовать программу помощи Украине на €50 млрд

По данным агентства, если обсуждаемую программу не согласуют, Киеву все равно окажут помощь

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Лидерам стран Евросоюза на саммите сообщества 14-15 декабря будет очень сложно достичь консенсуса по вопросу предоставления Украине €50 млрд в рамках программы бюджетной помощи на ближайшие четыре года. Об этом агентству Reuters заявил высокопоставленный представитель блока, участвующий в подготовке саммита.

По его словам, сообщество по-прежнему готово оказывать поддержку Киеву. Предполагается, что, если обсуждаемая программа не будет согласована, Украине все равно будет оказана помощь. Детали альтернативного решения собеседник агентства не приводит.

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом €18 млрд. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.