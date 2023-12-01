В Газе сообщили о получении около 1% помощи от объема потребностей во время перемирия

В правительстве палестинского анклава призвали БАПОР возобновить работу в регионе, в том числе в северных районах

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Палестинский сектор Газа во время перемирия, которое длилось неделю, получил помощь, размер которой не превысил 1% от общего объема потребностей. Об этом сообщили в правительстве анклава.

"Помощь, поступившая в сектор Газа во время перемирия, не превышает 1% от объема потребностей", - приводит слова представителя властей катарский телеканал Al Jazeera. - Мы призываем Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ возобновить работу в секторе Газе, в том числе в его северных районах".

По информации представителя властей, число пропавших без вести в секторе Газа с начала израильской операции почти два месяца назад превышает 6,5 тыс. человек. "Тысячи тел все еще находятся под завалами, и мы не можем их найти", - добавил он.

"Палестинцы по-прежнему страдают от [навязанной Израилем] политики преднамеренного голодания", - заявили в правительстве анклава.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.