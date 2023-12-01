В Газе сообщили о гибели почти 200 человек после прекращения перемирия

По данным Министерства здравоохранения сектора, еще 589 человек получили ранения

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Около 200 жителей сектора Газа погибли в результате израильских бомбардировок, возобновившихся после прекращения режима прекращения огня в палестинском анклаве. Такие данные привело Министерство здравоохранения сектора.

"С утра пятницы до настоящего времени в результате израильской агрессии в Газе погибли 178 человек", - говорится в заявлении Минздрава, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ведомство отметило, что 589 человек получили ранения. Большинство пострадавших - женщины и подростки.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля.