Al Jazeera: Израиль обстреливает город Хан-Юнес и лагерь Джебалия в секторе Газа

По информации агентства WAFA, палестинские врачи сталкиваются с большими трудностями при попытке добраться до раненых

РАБАТ, 2 декабря. /ТАСС/. Израильская армия в пятницу вечером наносит массовые удары по восточной части города Хан-Юнес (на юге сектора Газа) и району Джебалия (на севере анклава). Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Перед этим Израиль нанес авиаудары по жилым зданиям в районе Тель-эль-Хава. Как отмечает информационное агентство WAFA, палестинские врачи сталкиваются с большими трудностями при попытке добраться до раненых.

Израильской армией обстрелян район, где укрывались перемещенные лица в населенном пункте Шейх Редуан в секторе Газа. Авиация нанесла удары по территории близ города Рафах (юг анклава).

По информации палестинских медицинских источников, с момента прекращения перемирия утром 1 декабря в результате израильских атак погибли уже 178 человек, включая детей и женщин.