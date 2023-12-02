В США отрицают, что разведка видела документы о полученных Израилем год назад планах ХАМАС

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался сообщать, обсуждала ли администрация президента США Джо Байдена эти документы с израильтянами

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Разведывательные службы США не видели документы, подтверждающие, что Израиль знал о планах ХАМАС, но не воспринял их серьезно. Об этом заявил в пятницу телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сейчас нет никаких признаков того, что разведывательное сообщество [США] получило [документы]", - сказал он, комментируя материал газеты The New York Times, подготовленный на основе документов израильской разведки. Издание информировало, что израильские официальные лица получили более чем за год до октябрьского нападения документы о планах радикального палестинского движения ХАМАС проникнуть на территорию Израиля, но не восприняли их всерьез, посчитав слишком амбициозными.

При этом Кирби отказался комментировать, обсуждала ли администрация президента США Джо Байдена документы с израильтянами и подрывают ли эти сведения доверие сторон. Официальный представитель также заявил, что сейчас продолжается работа над возобновлением гуманитарной паузы. "Мы все ожидаем, что может быть объявлена еще одна пауза", - заключил он.

30 ноября издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщалось, что Израиль еще год назад получил информацию о планировавшейся атаке ХАМАС, но расценил ее слишком амбициозной для движения. Как отмечает газета, палестинское движение следовало этому плану "с поразительной точностью". Чиновники признали, что, если бы они отнеслись серьезно к этому документу, Израиль мог бы подготовиться или избежать проникновения боевиков ХАМАС 7 октября.

14 октября руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби также признал, что Израиль провалил миссию по предотвращению атаки вооруженных боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября. Однако в то же время Ханегби пояснил, что Израиль не получал конкретного предупреждения о готовящейся ХАМАС атаке, в том числе от Египта. Он добавил, что 7 октября за два с половиной часа до атаки глава Службы общей безопасности Израиля был вызван на экстренный брифинг по новой разведывательной информации, но она не привела к мобилизации.