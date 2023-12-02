Армия Израиля подтвердила гибель четырех заложников в секторе Газа

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари не уточнил, как и когда погибли пленники ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель четырех заложников, взятых в плен палестинским радикальным движением ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам, в секторе Газа погибли четверо заложников: Элияху Маргалит, Миа Горен, Ронен Энгель и Арье Залманович. Хагари сообщил, что семьи погибших пленников ХАМАС уже были уведомлены. При этом представитель израильской армии не уточнил, как и когда погибли заложники.

Ранее Хагари сообщил, что палестинские радикалы продолжают удерживать в заложниках 136 человек, в том числе 17 женщин и детей, которые "были безжалостно похищены из своих домов". По его словам, ЦАХАЛ будет "продолжать делать все, чтобы вернуть похищенных любым способом".