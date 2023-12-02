В Египет доставили более 70 раненых и онкологических больных из Газы

Среди них 67 детей

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Более 70 раненых и больных раком детей были доставлены за минувшие сутки через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта. Об этом сообщил представитель египетской администрации пограничного наземного перехода.

По его данным, которые приведены на официальном сайте КПП, "в пятницу в Египет из палестинского анклава были переправлены 73 раненых и больных палестинцев". Он уточнил, что "среди них 67 детей с онкологическими заболеваниями, которых предполагается доставить на лечение в Объединенные Арабские Эмираты".

Некоторое время назад пресс-служба правительства палестинского анклава опровергла информацию о закрытии наземного перехода "Рафах" и подтвердила, что в субботу, 2 декабря, КПП "работает в штатном режиме". Как указало Палестинское общество Красного Полумесяца, "израильские власти запретили доставку в анклав грузов с гуманитарной помощью после срыва перемирия" между сторонами конфликта, по этой причине и появились сведения о полном закрытии КПП "Рафах".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля.