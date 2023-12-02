Эрдоган заявил, что делегация ОИС готова работать над дорожной картой по Ближнему Востоку

Президент Турции также отметил, что уничтожение ХАМАС не является реалистичным сценарием

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которые в составе делегации ведут поиски вариантов ближневосточного урегулирования, готовы начать работу над дорожной картой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Дубая, где он принял участие в Конференции ООН об изменении климата (COP28).

"Члены ОИС объединились <...> в связи с ситуацией в Газе. Делегация провела переговоры в Лондоне, Париже, Барселоне, в Нью-Йорке в ООН. И мы увидели, что работа этой группы начала приносить очень серьезные результаты. Сейчас участники этой делегации считают, что можно подготовить дорожную карту, и в этом ключе предпринимаются определенные усилия. На следующей неделе рабочая группа ОИС встретится с представителями США", - сказал Эрдоган.

Западные страны, поддерживающие Израиль, по словам Эрдогана, особенно США и Великобритания, постоянно ставят вопрос, что делать с ХАМАС. "Они спрашивают об этом, а не работают над решением о двух государствах. Если мы поставим во главу угла решение о двух государствах, то вопросы по ситуации в секторе Газа и взаимных угроз исчезнут. По этому пути и надо идти. Уничтожение ХАМАС - это не реалистичный сценарий", - отметил турецкий лидер.