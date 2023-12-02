Эрдоган: Турция сделает все возможное, чтобы МУС наказал Израиль за геноцид в Газе

Президент отметил, что страна не забудет произошедшего и не позволит сделать это другим

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Турция будет делать все возможное, чтобы Международный уголовный суд наказал Израиль за геноцид в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Дубая, где он принял участие в Конференции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы сделаем все возможное, чтобы Международный уголовный суд наказал [Израиль] за этот геноцид. Это черное пятно не только на администрации [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, но и тех стран, которые безоговорочно поддерживают его. И они тоже будут долгие годы расплачиваться за свое молчание. Мир не забудет этого равнодушия", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он считает, что "из-за недостатков нынешней международной системы будут те, кто попытается помешать этому". "Что бы они ни делали, им не удастся избежать наказания, которое придет к ним от суда совести. Израильские руководители, которые годами преподносили себя как жертв геноцида, теперь превратились в убийц этой памяти своих предков", - сказал президент Турции.

Эрдоган снова выразил мнение, что "устроенная Нетаньяху резня стала черным пятном истории". "Мы не забудем этот геноцид и не позволим его забыть другим. Рано или поздно Израиль обязательно заплатит за это. Сегодня западные страны, за исключением некоторых, у кого хватает смелости, например Испании, стали должниками Палестины. Они не выполняют свои обязательства по борьбе с угнетением", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция "продолжит прилагать усилия на международной арене, чтобы прекратить израильские атаки в Газе и обеспечить постоянное прекращение огня". Он добавил, что изначально Анкара "выступала за постоянное прекращение огня, а не за гуманитарную" паузу.