2 декабря, 10:52 Палестино-израильский конфликт "Исламский джихад" сообщил об обстреле израильского населенного пункта Киссуфим

Также "Сарая аль-Кудс" утверждает, что его бойцы вступили в боестолкновения с подразделениями израильской армии на нескольких направлениях, в том числе в районе Шейх Редуан в секторе Газа