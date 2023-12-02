"Исламский джихад" сообщил об обстреле израильского населенного пункта Киссуфим

РАБАТ, 2 декабря. /ТАСС/. Формирование "Сарая аль-Кудс", являющееся военным крылом палестинской группировки "Исламский джихад", объявило об обстреле израильского кибуца Киссуфим, расположенного вблизи границы с палестинским сектором Газа.
"Мы нанесли ракетный удар по Киссуфиму", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.
Кроме того, "Сарая аль-Кудс" утверждает, что его бойцы вступили в боестолкновения с подразделениями израильской армии на нескольких направлениях, в том числе в районе Шейх Редуан в секторе Газа.