Грузовики с гуманитарной помощью впервые проехали через КПП "Рафах" после срыва перемирия

По данным агентства Reuters, 2 бензовоза и 50 грузовиков с гуманитарной помощью проехали через египетскую сторону и направляются к следующему КПП для прохождения проверки

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Первые грузовики с гуманитарной помощью проехали через расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" после нарушения перемирия в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Египта и в Красном Полумесяце.

По их информации, 2 бензовоза и 50 грузовиков с гуманитарной помощью проехали через египетскую сторону "Рафах" и направляются к следующему КПП для прохождения проверки.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.