Глава МИД Израиля предложил Эрдогану принять уцелевших хамасовцев после войны в Газе

Эли Коэн заявил, что страна освободит Газу от движения ради израильской "безопасности и лучшего будущего для жителей региона"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принять у себя в стране уцелевших после войны в секторе Газа хамасовцев, так как в самом палестинском анклаве движения ХАМАС не будет.

"После войны в Газе не будет террористической организации ХАМАС. Мы освободим Газу от ХАМАС ради нашей безопасности и лучшего будущего для жителей региона", - распространила заявление Коэна пресс-служба израильского МИД. "Вы, господин президент Турции, можете принять в своей стране уцелевших террористов, которые бегут из Газы", - добавил глава внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В субботу Эрдоган заявил, что не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией и не намерен пересматривать свою позицию в будущем.