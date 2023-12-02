СМИ: в Киеве готовы провести выборы президента лишь после отказа Залужного от участия

По информации издания "Страна", если соответствующих гарантий дано не будет, то украинские власти попытаются уволить главкома ВСУ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Офис президента Украины готов провести выборы главы государства только после отказа главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от участия в президентской гонке. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в политических кругах.

По его словам, "многочисленные противники Зеленского" хотят с помощью выборов отстранить действующего президента от власти. "Тем более, что есть и потенциальный кандидат, который имеет хорошие шансы победить на выборах действующего президента - главком ВСУ Валерий Залужный. И к нему, скажем так, стали активно "присматриваться". И хоть сам главком никогда и нигде не заявлял о своих политических амбициях, но в офисе президента в возникшем напряжении почувствовали большую угрозу", - сказал собеседник издания.

По мнению источника, в офисе Зеленского будут готовы провести президентские выборы только в том случае, если Залужный откажется в них участвовать. "Офис президента сейчас хочет добиться гарантий того, что главком не пойдет на выборы. А если таких гарантий дано не будет, то попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией. Но это пока лишь планы Банковой (улица в Киеве, где находится администрация президента - прим. ТАСС), препятствием для осуществления которых может стать позиция западных союзников. В любом случае, пока у Зеленского не посчитают, что "проблему Залужного" они решили, выборы объявлять не будут. Если только не случится какого-то очень острого внутриполитического кризиса и у президента не будет иных шансов из него выйти кроме как провести выборы", - считает он.

Ранее украинское издание "Информатор" со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", сообщило, что уровень доверия населения к главкому ВСУ превышает аналогичный показатель Зеленского. Согласно исследованию, в целом показатель доверия со стороны населения у Залужного находится на уровне 82%, в то время как у главы украинского государства - на уровне 72%.

Срок очередных президентских выборов на Украине - весна 2024 года. Но по украинским законам, проводить их во время действия военного положения нельзя. Западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия.

Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении 6 ноября потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени". При этом ранее он предлагал западным партнерам профинансировать проведение голосования на Украине, если для них эта тема так важна. В конце ноября представители всех фракций Верховной рады, включая президентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения.

Ситуация вокруг Залужного

Ранее главком ВСУ в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, такое развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что Зеленский проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.