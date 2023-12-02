Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международное право

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, число жертв среди гражданского населения продолжает расти после возобновления боевых действий в секторе Газа

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Большое число гражданских лиц продолжает погибать в секторе Газа в связи с возобновлением боевых действий в палестино-израильском конфликте, Израиль должен соблюдать международное право при самообороне. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"К сожалению, боевые действия возобновились в секторе Газа, и мы видим, как продолжает расти и без того очень высокое число погибших среди гражданского населения. То, как Израиль реализует свое право на самооборону, имеет значение. Крайне важно, чтобы Израиль соблюдал международное гуманитарное право и законы войны", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали передачу Международному Красному Кресту удерживаемых в анклаве в качестве заложников детей и женщин в обмен на освобождение палестинских детей и женщин из израильских тюрем.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.