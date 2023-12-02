СМИ: исламисты намерены совершить нападение на принца Гарри

По информации Focus online, он символизирует "ненавистный Запад и сторонников Израиля"

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Исламисты планируют нападение на сына короля Великобритании Карла III принца Гарри, поскольку он символизирует "ненавистный Запад и сторонников Израиля". К таким выводам пришли органы безопасности Германии, сообщает портал Focus online.

Принц Гарри, по информации издания, дважды в течение нескольких месяцев совершал боевые миссии в Афганистане в качестве второго пилота британского ударного вертолета против движения "Талибан" (запрещено в РФ) и других исламистских террористических организаций, таких как Аль-Каида (запрещена в РФ). Неделю назад медиапортал Аль-Каиды призвал мусульманское население всего мира атаковать британскую королевскую семью, чтобы поддержать исламистское палестинское движение ХАМАС. Согласно отчету Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) ФРГ исламисты призывают к "кровавым нападениям и революциям, которые будут использоваться для поддержки палестинцев".

Помимо прочего, предполагалось нанести удары по личному составу ВВС на Западе. Особое внимание следует уделить США и принцу Гарри. Аналитики БKA расценили этот призыв как "символический акт мести и наказания для всех сторонников Израиля". По информации силовых структур, как указывает портал, несколько террористических организаций пытаются использовать пропагандистское наступление ХАМАС для разжигания джихада (священной войны) против западных "крестоносцев и сионистов".

Другие группировки, как подчеркивает издание, вероятно, также используют ближневосточный конфликт в своей преступной деятельности. 26 ноября БКА стало известно об электронных письмах с шантажом, отправленных немецким компаниям. Содержание электронных писем, адресованных соответствующему руководству, было наполнено антиизраильскими настроениями.