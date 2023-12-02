В центральной части Израиля впервые за день объявили воздушную тревогу

Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги впервые с начала дня прозвучали в центральных районах Израиля, предупреждая жителей самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

По информации издания The Times of Israel, сирены воздушной тревоги были слышны, в частности, в некоторых районах Тель-Авива и во многих его пригородах. Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

Воздушная тревога в центральной части Израиля объявляется второй день подряд. Днем ранее, согласно заявлениям армейской пресс-службы, сирены звучали там два раза. Это была первая воздушная тревога в этом районе страны с 21 ноября.