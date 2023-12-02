В Пентагоне заявили, что США постоянно говорят Израилю о защите мирного населения в Газе

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон всегда останется близким другом Израиля, а его поддержка "не подлежит обсуждению"

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. США неоднократно говорили Израилю о необходимости защищать палестинское гражданское население в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Я неоднократно ясно давал понять лидерам Израиля, что защита палестинского гражданского населения в секторе Газа является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом. И поэтому я лично подталкивал израильских лидеров к тому, чтобы избегать жертв среди гражданского населения и избегать безответственной риторики, предотвращать насилие со стороны поселенцев на Западном Берегу и резко расширять доступ к гуманитарной помощи", - сказал он.

Вашингтон всегда останется близким другом Израиля, а его поддержка "не подлежит обсуждению", подчеркнул Остин.