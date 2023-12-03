СМИ: число жертв израильского воздушного удара по лагерю беженцев Нусейрат возросло до 15

По данным WAFA, среди погибших есть женщины и дети

РАБАТ, 3 декабря. /ТАСС/. Число жертв удара израильской авиации по жилым зданиям в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа, возросло до 15. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По сведениям информационного агентства WAFA, среди погибших есть женщины и дети. На месте атаки ведутся спасательные работы. Ведется разбор завалов, поиск выживших и пострадавших.

Медики не исключают, что число жертв вырастет. Раненных в результате атаки на лагерь беженцев Нусейрат доставили в больницу "Аль-Ауда".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.