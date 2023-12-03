СМИ: 11 ракет были выпущены из сектора Газа по центральной части Израиля

По данным издания Yedioth Ahronoth, большинство из них успешно перехватила израильская система противовоздушной обороны "Железный купол"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 ракет были выпущены в субботу вечером из сектора Газа по центральной части Израиля. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Большинство из выпущенных ракет были успешно перехвачены израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол", отмечает газета.

Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС - радикальная группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с заявлением о проведенном ракетном обстреле Тель-Авива. "[Сторонники] "Бригад Иззэддина аль-Кассама" произвели ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на убийства мирного населения [израильскими силами]", - отмечается в заявлении радикалов, размещенном в Telegram-канале.