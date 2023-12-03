3 декабря, 02:13
Палестино-израильский конфликт

СМИ: 11 ракет были выпущены из сектора Газа по центральной части Израиля

По данным издания Yedioth Ahronoth, большинство из них успешно перехватила израильская система противовоздушной обороны "Железный купол"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 ракет были выпущены в субботу вечером из сектора Газа по центральной части Израиля. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.

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Большинство из выпущенных ракет были успешно перехвачены израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол", отмечает газета.

Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС - радикальная группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с заявлением о проведенном ракетном обстреле Тель-Авива. "[Сторонники] "Бригад Иззэддина аль-Кассама" произвели ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на убийства мирного населения [израильскими силами]", - отмечается в заявлении радикалов, размещенном в Telegram-канале. 

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