В южной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги

По информации газеты The Times of Israel, предупреждения также начали звучать в городах Ашкелон и Сдерот

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, сработали в южных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в южной части Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram-канале.

Позже газета The Times of Israel сообщила, что сирены воздушной тревоги начали работать в израильских городах Ашкелон и Сдерот, расположенных вблизи границы с сектором Газа. Издание отмечает, что сигналы предупреждения о ракетном нападении активированы во многих населенных пунктах по всему югу Израиля.